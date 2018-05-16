Развитие сетей: Tele2 сообщает о запусках сетей LTE в Магаданской и Сахалинских областях, а также в Камчатском и Приморском краях

MForum.ru
16.05.2018,
В Магаданской области сеть 4G/LTE запущена в диапазонах 1800 МГц и 2.5-2.7 ГГц. По оценкам компании, охват абонентов в области - более 77%. С начала 2018 года оператор инвестировал в Магаданской области более 33 млн руб. В Сахалинской области, Камчатском (охват 70% населения) и Приморском (охват - 80%) краях сеть запущена только в диапазоне 1800 МГц. В Сахалинской области покрытие LTE можно встретить в Южно-Сахалинске, Синегорске, Санаторном, Дальнем, Луговом, Новотроицком, Березняках, Корсакове и Холмске.
Поставщиками оборудования выступили Nokia Networks и Ericsson.
С учетом этих запусков, Tele2 предоставляет услуги LTE в 60 регионах РФ. Проникновение устройств с поддержкой LTE на сети компании достигло 33% (+17 пп к итогам 1q2017).
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© Алексей Бойко,
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