Развитие сетей: Tele2 сообщает о запусках сетей LTE в Магаданской и Сахалинских областях, а также в Камчатском и Приморском краях

16.05.2018, MForum.ru

В Магаданской области сеть 4G/LTE запущена в диапазонах 1800 МГц и 2.5-2.7 ГГц. По оценкам компании, охват абонентов в области - более 77%. С начала 2018 года оператор инвестировал в Магаданской области более 33 млн руб. В Сахалинской области, Камчатском (охват 70% населения) и Приморском (охват - 80%) краях сеть запущена только в диапазоне 1800 МГц. В Сахалинской области покрытие LTE можно встретить в Южно-Сахалинске, Синегорске, Санаторном, Дальнем, Луговом, Новотроицком, Березняках, Корсакове и Холмске.

Поставщиками оборудования выступили Nokia Networks и Ericsson.

С учетом этих запусков, Tele2 предоставляет услуги LTE в 60 регионах РФ. Проникновение устройств с поддержкой LTE на сети компании достигло 33% (+17 пп к итогам 1q2017).

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