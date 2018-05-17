Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально

17.05.2018, MForum.ru

Компания OnePlus анонсировала обновленный флагман. Относительно устройств предыдущих поколений OnePlus 6 получил довольно много обновлений. В частности устройство использует прочное стекло Gorilla Glass 5 для защиты экрана и задней панели.

В соответствии с последними трендами OnePlus 6 оснащен экраном с вырезом под фронтальную камеру и стандартный набор датчиков. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,28 дюйма при разрешении 2280х1080 точек (соотношение сторон 19:9). Внутри OnePlus 6 нашлось место для Qualcomm Snapdragon 845, 6/8 Гб ОЗУ. 64/128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятора емкостью 3300 мАч с поддержкой Dash Charge.

Фоточасть OnePlus 6 включает в себя сдвоенный тыловой модуль: основной 16 Мп Sony IMX519 (1,22 мкм, f/1.7) с вспомогательным 20 Мп Sony IMX376К (1 мкм, f/1.7), и 16 Мп сенсор Sony IMX371 (1 мкм, f/2.0) в качестве фронтальной камеры. Также в наличии дактилоскопический сенсор, Bluetooth 5.0 HID, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) и NFC. Впрочем, основной упор производитель делает не на «железе», а на программных улучшениях. В частности, количество ошибок при работе приложений на OnePlus 6 составит не более 0,0015%.

Начало продаж намечено на 22 мая, цены начинаются от €519/$529 за вариант с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Середнячок с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется в €569/$579, а топовый вариант 8+128 Гб оценен в €619/$629. Белая версия аппарат станет доступна немного позже, 5 июня.