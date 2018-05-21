Пятое поколение: Ростелеком, Таттелеком и Huawei создали на территории Иннополиса опытную зону 5G

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Пятое поколение: Ростелеком, Таттелеком и Huawei создали на территории Иннополиса опытную зону 5G

21.05.2018, MForum.ru

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Декларируемые задачи, которые можно будет решать в рамках созданной зоны - исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений.

Решение предоставила китайская компания Huawei - это оборудование 5G NR с поддержкой mMIMO. Таттелеком выделил оптические каналы связи, обеспечил прокладку кабелей и трубостойки для размещения оборудования радиоподсистемы.

На церемонии открытия была показана передача потокового видео с разрешением 4K, также был продемонстрирован стрим с камеры 360 градусов в шлеме VR. Была показана скорость скачивания данных свыше 2 Гбит/c.

В марте 2018 года Ростелеком, Nokia и Фонд "Сколково" запустили открытую опытную зону сети 5G на территории центра "Сколково".

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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