Пятое поколение: Ростелеком и Ericsson - третья опытная зона 5G в Эрмитаже

MForum.ru
23.05.2018,
Поскольку Huawei и Nokia получили возможность развернуть опытные зоны 5G в России - в Сколково и Иннополисе, нужно было дать соответствующую возможность и компании Ericsson. Как и две другие зоны, она развернута под эгидой "Ростелекома". Место при этом выбрано не самое подходящее для тестирования - Эрмитаж в С.Петербурге. Кейс, который демонстрировали, безусловно очень актуален - через сеть 5G управляли манипулятором, который очищал копию скульптуры от нанесенного на нее состава.
Использовались частоты 3500 МГц, выделенные Ростелекому для тестов 5G и частоты 1800 МГц, предоставленные Tele2. Полосы частот в этих диапазонах использовались в режиме аггрегации.
В планах - испытать технологию Massive MIMO.
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© Алексей Бойко,
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