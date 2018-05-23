Пятое поколение: Ростелеком и Ericsson - третья опытная зона 5G в Эрмитаже

23.05.2018, MForum.ru

Поскольку Huawei и Nokia получили возможность развернуть опытные зоны 5G в России - в Сколково и Иннополисе, нужно было дать соответствующую возможность и компании Ericsson. Как и две другие зоны, она развернута под эгидой "Ростелекома". Место при этом выбрано не самое подходящее для тестирования - Эрмитаж в С.Петербурге. Кейс, который демонстрировали, безусловно очень актуален - через сеть 5G управляли манипулятором, который очищал копию скульптуры от нанесенного на нее состава.

Использовались частоты 3500 МГц, выделенные Ростелекому для тестов 5G и частоты 1800 МГц, предоставленные Tele2. Полосы частот в этих диапазонах использовались в режиме аггрегации.

В планах - испытать технологию Massive MIMO.

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