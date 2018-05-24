Микроэлектроника: Как Нидерланды зарабатывают на фотолитографии

MForum.ru
24.05.2018,
В мире не так много производств, способных выпустить машины для фотолитографии, способные удовлетворить потребности крупнейших производителей микроэлектроники. До недавнего времени такие машины делали ASML, Нидерланды; Nikon Corp. и Canon Corp., Япония, но после того, как в ASML освоили выпуск EUV, эта компания оказалась, что называется, вне конкуренции.
EUV - это машины, основанные на применении для фотолитографии так называемого “глубокого ультрафиолета”, что позволяет создавать чипы с высокой плотностью элементов. В 2017 году клиентам были отгружены первые 17 EUV.
Стоимость одного аппарата - порядка $140 млн. Представление о размерах машины дает тот факт, что для ее перевозки клиенту требуется три рейса Boeing 747.
В 2018 году компания ASML планирует продать до 20 EUV, в 2019 и 2020 году - объемы продаж могут достичь 35-40 машин в год.
Среди покупателей - лидеры мирового рынка микроэлектроники - Samsung Electronics, Intel и TSMC. Желающих купить новинку, несмотря на ее гигантскую цену, больше, чем производственные мощности ASML. Забавно, что Samsung конкуренты обвиняют в том, что эта компания специально размещает заказы на избыточное число EUV, чтобы конкуренты не могли приобрести необходимые им оборудование для производства современных чипов с высокой плотностью элементов. Источник.
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© Алексей Бойко,
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