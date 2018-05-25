Анонсы: Vivo Z1 представлен официально

25.05.2018, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон Z1, ставший первым устройством новой линейки. По имеющимся данным устройства Z-серии будут относиться к средне-бюджетному сегменту, а Z1 – станет их лучшим представителем с ценником $280.

Спецификации Vivo Z1 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенную тыловую камеру (13+2 Мп), 12 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 3260 мАч. Диагональ экрана новинки составляет 6,25 дюйма, разрешение FullHD+ (2280x1080 точек). Форма экрана соответствует последим трендам, с вырезом в верхней части. Прием предварительных заказов на Vivo Z1 начнется 4 июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo Y75s и Y83 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vivo V9 Youth представлен в Индии / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru