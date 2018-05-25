Анонсы: Vivo Z1 представлен официально

MForum.ru
25.05.2018,
Компания Vivo официально представила смартфон Z1, ставший первым устройством новой линейки. По имеющимся данным устройства Z-серии будут относиться к средне-бюджетному сегменту, а Z1 – станет их лучшим представителем с ценником $280.
Спецификации Vivo Z1 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенную тыловую камеру (13+2 Мп), 12 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 3260 мАч. Диагональ экрана новинки составляет 6,25 дюйма, разрешение FullHD+ (2280x1080 точек). Форма экрана соответствует последим трендам, с вырезом в верхней части. Прием предварительных заказов на Vivo Z1 начнется 4 июня.
© Антон Печеровый,
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