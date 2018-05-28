Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом

28.05.2018, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон Y83. Как и ожидалось, аппарат получил чипсет MediaTek Helio P22 (8 ядер, 2 ГГц, PowerVR GE8320), снабжен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Диагональ экрана составляет 6,22 дюйма, разрешение 720х1520 точек, что дает соотношение сторон 19:9. В духе последних трендов экран получил вырез в верхней части и узкие боковые рамки. Также в активе Vivo Y83 присутствуют 13 Мп тыловая 8 Мп фронтальная камера (обе с апертурой f/2.2 и AI-улучшателями фотографий), аккумулятор емкостью 3260 мАч и ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch 4.0. Выпускаться Vivo Y83 будет в черном, бело и красном цветах. Цена – 1489 юаней ($235).