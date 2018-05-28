Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой

28.05.2018, MForum.ru

В портфолио принадлежащего Huawei суббренда Honor появился смартфон с индексом 7S. Ранее это устройство было замечено в архивах TENAA.

Спецификации Honor 7S включают в себя 5,45-дюймовый дисплей разрешением 720х1440 точек, чипсет MediaTek MT6739, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, поддержку двух SIM-карт и аккумулятор емкостью 3020 мАч. Разрешение тыловой камеры составляет 13 Мп, фронтальной камеры – 5 Мп. Габаритные размеры Honor 7S составляют 146,5x70,9x8,3 мм, вес – 142 грамма. Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo. Honor 7S уже появился на рынке Пакистана по цене около $125.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970 / MForum.ru

[Новости компаний] 4G: МегаФон в Самарской области запустил поддержку VoLTE / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу / MForum.ru