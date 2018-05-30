Слухи: Motorola One Power получит вырез в экране

30.05.2018, MForum.ru

В интернете появилось изображение смартфона Motorola One Power. Дизайн новинки выполнен в модном стиле iPhone X, с вырезом в верхней части экрана. Судя по названию модели, ее разработка ведется в рамках инициативы Android One.

Из интересных особенностей отметим отказ от бренда «Moto» в пользу «Motorola», сдвоенную тыловую камеру со светодиодной вспышкой и стилизованный под логотип производителя дактилоскопический сенсор по центру задней панели. Кстати, ранее подобный дизайн сканера отпечатка пальца на задней панели был замечен на рендерах Moto X5. Однако, судя по разному оформлению тыловой камеры, речь идет о разных устройствах. Подробностей о спецификациях Motorola One Power пока нет.