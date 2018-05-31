Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

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Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

31.05.2018, MForum.ru

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Компания Xiaomi провела в Пекине мероприятие, на котором были представлены Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE, обновленная версия оболочки MUI, а также фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3. Xiaomi Mi 8 представляет собой приемника Mi6 и построен на базе чипсета Snapdragon 845.

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

Xiaomi Mi 8 стал первым смартфоном Xiaomi с вырезом в верхней части экрана. Соотношение сторон дисплея – 18,7:9, при этом он занимает 88,5% площади передней панели. Экран выполнен по технологии S-AMOLED (поддержка цветовой гаммы DCI-P3, контрастность 60000: 1, яркость до 600 нм), а его разрешение составляет 2248х1080 точек. Рамка корпуса выполнена из алюминия 7000-й серии, задняя панель – из прочного стекла. Габариты Xiaomi Mi 8 – 154,9x74,8x7,6 мм. Выпускаться новинка будет в черном, синем, белом и золотом цветах.

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

В вырезе над экраном разместилась 20 Мп фронтальная камера (f/2.0, 1,8 мкм), датчик приближения, а также система распознавания лиц, работающая в инфракрасном диапазоне. По заявлению Xiaomi она предлагает более качественное распознавание лиц, чем другие Android-смартфоны с функций разблокировки по лицу. Сканер отпечатка пальца в Xiaomi Mi 8 разместился на задней панели.

В части объема памяти Xiaomi Mi 8 будет доступен версиях с 64/128/256 Гб встроенной памяти. Объем ОЗУ одинаковый во всех версиях смартфона – 6 Гб.

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

Тыловая камера Xiaomi Mi 8 представлена двумя 12 Мп сенсорами: Sony IMX363 с диафрагмой f/1.8 и размером пикселя 1,4 мкм и дополнительным датчиком S5K3M3 с диафрагмой f / 2,4 и размером пикселя 1 мкм. Также тыловая камера оснащена 4-осевой оптической стабилизацией изображения, оптическим трансфокатором и гибридной автофокусировкой. Не забыты и алгоритмы улучшения фотографий на основе искусственного интеллекта.

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру

Кроме того, Xiaomi Mi 8 стал первым смартфоном со сдвоенным GPS, что позволяет увеличить точность позиционирования в условиях городской застройки. Также отметим поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac NFC и Bluetooth 5.0. Версии Xiaomi Mi 8 с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти соответственно оценены в 2699 юаней ($421), 2999 юаней ($468) и 3299 юаней ($515).В Китае прием предварительных заказов уже начался, старт продаж 5 июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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