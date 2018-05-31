Микроэлектроника: Итоги 1q2018 на мировом рынке полупроводниковой продукции. Оценки IC Insights

31.05.2018, MForum.ru

По данным IC Insights по итогам 1q2018 десять ведущих производителей полупроводниковой продукции продали ее на сумму $78,197 млрд (+26.9% гг).

Топ-10 производителей полупроводников по доходам в 1q2018



Источник данных: IC Insights.

Samsung Electronics с доходом $19.4 млрд (+43% гг), Intel $15.832 млрд (+11% гг), TSMC - $8.473 млрд (+13% гг), SK Hynix - $8.141 млрд (+49% гг), Micron - $7.360 млрд (+49% гг). Broadcom - $4.59 млрд, Qualcomm - $3.90 млрд, Toshiba Corp. - $3.83 млрд, TI - $3.57 млрд, NVidia - $3.11 млрд.

Такой рост доходов в отрасли в основном объясняется ростом спроса на микросхемы памяти, что привело к росту цен на них. Источники: focustaiwan.tw; ixbt.com

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