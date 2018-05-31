Микроэлектроника: Итоги 1q2018 на мировом рынке полупроводниковой продукции. Оценки IC Insights

MForum.ru
31.05.2018,
По данным IC Insights по итогам 1q2018 десять ведущих производителей полупроводниковой продукции продали ее на сумму $78,197 млрд (+26.9% гг).
Топ-10 производителей полупроводников по доходам в 1q2018
Такой рост доходов в отрасли в основном объясняется ростом спроса на микросхемы памяти, что привело к росту цен на них. Источники: focustaiwan.tw; ixbt.com
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© Алексей Бойко,
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