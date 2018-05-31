Микроэлектроника: Итоги 1q2018 на мировом рынке полупроводниковой продукции. Оценки IC Insights

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Микроэлектроника: Итоги 1q2018 на мировом рынке полупроводниковой продукции. Оценки IC Insights

31.05.2018, MForum.ru

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По данным IC Insights по итогам 1q2018 десять ведущих производителей полупроводниковой продукции продали ее на сумму $78,197 млрд (+26.9% гг).

Топ-10 производителей полупроводников по доходам в 1q2018

Топ-10 производителей полупроводников по-доходам в 1q2018
Источник данных: IC Insights.

  1. Samsung Electronics с доходом $19.4 млрд (+43% гг),
  2. Intel $15.832 млрд (+11% гг),
  3. TSMC - $8.473 млрд (+13% гг),
  4. SK Hynix - $8.141 млрд (+49% гг),
  5. Micron - $7.360 млрд (+49% гг).
  6. Broadcom - $4.59 млрд,
  7. Qualcomm - $3.90 млрд,
  8. Toshiba Corp. - $3.83 млрд,
  9. TI - $3.57 млрд,
  10. NVidia - $3.11 млрд.

Такой рост доходов в отрасли в основном объясняется ростом спроса на микросхемы памяти, что привело к росту цен на них. Источники: focustaiwan.twixbt.com 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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