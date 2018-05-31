Микроэлектроника: Планы инвестиций в производство полупроводников

MForum.ru
31.05.2018,
IC Insights объявила о росте прогноза объемов мирового рынка полупроводников в 2018 году до 14%, ранее компания прогнозировала рост рынка в 8%. Аналитики также уверены, что инвестиции в отрасль производства микроэлектроники в 2018 году впервые превысят $100 млрд.
Южнокорейская Samsung Electronics - крупнейший участник рынка производства и продаж полупроводников. В 2017 году компания инвестировала в развитие производства гигантскую сумму - $24.2 млрд, но в отношении 2018 года заявляла о планах уменьшить вложения. Тем не менее, за 1q2018 года компания уже инвестировала $6.72 млрд, что даже больше, чем средние инвестиции в трех предыдущих кварталах. И в четыре раза больше, чем компания потратила в 1q2016. По оценкам аналитиков IC Insights, капитальные вложения группы Samsung в производство полупроводников в 2018 году составят порядка $20 млрд.
Также ожидается рост капиталовложений еще одним крупным участником мирового рынка микроэлектроники, компанией SK Hynix, входящей в Топ-5, до $11.5 млрд в 2018 году. Это на 42% больше, чем $8.1 млрд в 2017 году. В основном эти средства пойдут на запуск крупного производства памяти - M15 в Cheongju, Южная Корея (3D NAND) до конца 2018 года, а также на расширение производства чипов памяти DRAM в Wuxi, Китай. Источник.
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