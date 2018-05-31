Микроэлектроника: Планы инвестиций в производство полупроводников

MForum.ru

Микроэлектроника: Планы инвестиций в производство полупроводников

31.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

IC Insights объявила о росте прогноза объемов мирового рынка полупроводников в 2018 году до 14%, ранее компания прогнозировала рост рынка в 8%. Аналитики также уверены, что инвестиции в отрасль производства микроэлектроники в 2018 году впервые превысят $100 млрд.

Южнокорейская Samsung Electronics - крупнейший участник рынка производства и продаж полупроводников. В 2017 году компания инвестировала в развитие производства гигантскую сумму - $24.2 млрд, но в отношении 2018 года заявляла о планах уменьшить вложения. Тем не менее, за 1q2018 года компания уже инвестировала $6.72 млрд, что даже больше, чем средние инвестиции в трех предыдущих кварталах. И в четыре раза больше, чем компания потратила в 1q2016. По оценкам аналитиков IC Insights, капитальные вложения группы Samsung в производство полупроводников в 2018 году составят порядка $20 млрд.

Также ожидается рост капиталовложений еще одним крупным участником мирового рынка микроэлектроники, компанией SK Hynix, входящей в Топ-5, до $11.5 млрд в 2018 году. Это на 42% больше, чем $8.1 млрд в 2017 году. В основном эти средства пойдут на запуск крупного производства памяти - M15 в Cheongju, Южная Корея (3D NAND) до конца 2018 года, а также на расширение производства чипов памяти DRAM в Wuxi, Китай. Источник.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Итоги 1q2018 на мировом рынке полупроводниковой продукции. Оценки IC Insights / MForum.ru

25.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: Ангстрем-Т заработает на продаже микроэлектроники китайцам / MForum.ru

24.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: Как Нидерланды зарабатывают на фотолитографии / MForum.ru

21.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: Импортзамещение микроэлектроники по-китайски / MForum.ru

11.05. [Новости компаний] Дайджесты: Микроэлектроника в России и в мире 04.05-11.05 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 60 ms, lookup=0 ms, find=60 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:31 ariesa Тема: Nokia 225 Dual SIM
Разбираюсь с телефоном и оказалось, что в руководстве телефон немного другой (задняя крышка, расположение карт, меню) кто-то сталкивался с этим? Может, какая-то ранняя версия корпуса?
Сегодня 13:32 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
Планы инвестиций в производство полупроводников IC Insights объявила о росте прогноза объемов мирового рынка полупроводников в 2018 году до 14%, ранее компания прогнозировала рост рынка в 8%. ...
Сегодня 13:06 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018)
Вариантов использования меток RFID на сегодня - несколько сотен. Основные их применения - бизнес (торговля и услуги), производство. Постепенно радиочастотная технология проникает и в другие сферы, ...
Сегодня 08:54 Av83 Тема: Американцы разрешат китайской ZTE работать и дальше. Но не бесплатно (28.05.2018)
Сделать, потом подумать и вернуть все взад - в этом все американцы. ZTE сильная компания, для них это небольшая встряска, не больше
Сегодня 08:53 MyHomeUser Тема: Вирус или реклама или что это вообще?
Нужен какой то хороший антивирусник что то типо Avast http://avast.exefile.site/ Может поможет если там и действительно был вирус

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 SE – облегченный флагман / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: Motorola One Power получит вырез в экране / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом / MForum.ru

25.05. [Новинки]  Анонсы: Vivo Z1 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки]  Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: HTC U12+ представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140 / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+ / MForum.ru

22.05. [Новинки]  Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru

18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: