Анонсы: Xiaomi Mi 8 SE – облегченный флагман

MForum.ru
01.06.2018,
Вчера компания Xiaomi провела мероприятие, где были представлены ожидаемые новинки. Помимо флагманского Mi 8, компания Xiaomi анонсировала его упрощенную версию – Mi 8 SE. Интересной особенностью Xiaomi Mi 8 SE стал дебют в его составе чипсета Snapdragon 710.
Спецификации Xiaomi Mi 8 SE включают в себя 5,88-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2244х1080 точек с вырезом в верхней части, 4/6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена сочетанием 12 и 5 Мп сенсоров, разрешение фронтальной камеры – 20 Мп (с поддержкой распознавания лиц, но без флагманской ИК-системы). Емкость аккумулятора – 3120 мАч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Версия Xiaomi Mi 8 SE с 4 Гб ОЗУ оценена в 1799 юаней, с 6 Гб – в 1999 юаней. Начало продаж намечено на 8 июня.
© Антон Печеровый,
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