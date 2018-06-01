Анонсы: Xiaomi Mi 8 SE – облегченный флагман

01.06.2018, MForum.ru

Вчера компания Xiaomi провела мероприятие, где были представлены ожидаемые новинки. Помимо флагманского Mi 8, компания Xiaomi анонсировала его упрощенную версию – Mi 8 SE. Интересной особенностью Xiaomi Mi 8 SE стал дебют в его составе чипсета Snapdragon 710.

Спецификации Xiaomi Mi 8 SE включают в себя 5,88-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2244х1080 точек с вырезом в верхней части, 4/6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена сочетанием 12 и 5 Мп сенсоров, разрешение фронтальной камеры – 20 Мп (с поддержкой распознавания лиц, но без флагманской ИК-системы). Емкость аккумулятора – 3120 мАч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Версия Xiaomi Mi 8 SE с 4 Гб ОЗУ оценена в 1799 юаней, с 6 Гб – в 1999 юаней. Начало продаж намечено на 8 июня.