MForum.ru
05.06.2018,
Помимо флагманского Z5, компания Lenovo представила модели K5 Note и A5. В активе Lenovo K5 Note присутствуют 6-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9, 1,8 ГГц процессор и, в зависимости от версии, 3 или 4 Гб ОЗУ.
Тыловая камера Lenovo K5 Note сдвоенная (16+8 Мп), фронтальная построена на базе сенсора разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3760 мАч. Работает аппарат под управлением Android 8.0 Oreo с ZUI 4.0. Цена Lenovo K5 Note стартует от отметки 799 юаней за версию с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Смартфон с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти обойдется в 99 юаней. Lenovo K5 Note будет выпускаться в черном, золотистом и синем цветах.
Lenovo A5 немного доступнее (599 юаней), а его спецификации – скромнее. Набор характеристик Lenovo A5 включает в себя 1,5 ГГц процессор (модель не уточняется), 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13+8 Мп), 8 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Начало продаж обоих новинок намечено на 12 июня.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.05. [Новости компаний] LTE: Всегда подключенные ПК получили бесплатный интернет от Sprint / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo S5 получил сдвоенную камеру и алюминиевый корпус / MForum.ru
13.02. [Общество] Это интересно: В 4 квартале 2017 года HMD Global (Nokia) продала больше смартфонов, чем Google, HTC, OnePlus и Sony / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] LTE: Билайн о трендах в области 4G/LTE - без сюрпризов / MForum.ru
05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон ASUS ROG замечен на рендерах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 3 – смарт-браслет с OLED-дисплеем / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 SE – облегченный флагман / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Motorola One Power получит вырез в экране / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z1 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HTC U12+ представлен официально / MForum.ru