Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5

05.06.2018, MForum.ru

Помимо флагманского Z5, компания Lenovo представила модели K5 Note и A5. В активе Lenovo K5 Note присутствуют 6-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9, 1,8 ГГц процессор и, в зависимости от версии, 3 или 4 Гб ОЗУ.

Тыловая камера Lenovo K5 Note сдвоенная (16+8 Мп), фронтальная построена на базе сенсора разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3760 мАч. Работает аппарат под управлением Android 8.0 Oreo с ZUI 4.0. Цена Lenovo K5 Note стартует от отметки 799 юаней за версию с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Смартфон с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти обойдется в 99 юаней. Lenovo K5 Note будет выпускаться в черном, золотистом и синем цветах.

Lenovo A5 немного доступнее (599 юаней), а его спецификации – скромнее. Набор характеристик Lenovo A5 включает в себя 1,5 ГГц процессор (модель не уточняется), 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13+8 Мп), 8 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Начало продаж обоих новинок намечено на 12 июня.