Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей

MForum.ru
06.06.2018,
Компания Huawei объявила о скором старте продаж в России смартфона Honor 7A. Новинка станет доступна 13 июня с 11 часов утра, а ее цена составит 7490 рублей. И для смартфона с актуальным дисплеем 18:9 от известного бренда это интересное предложение. Также как и идущий в качестве подарка внешний аккумулятор Huawei CP07.
Ключевые спецификации Honor 7A включают в себя 5,45-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440 x 720, чипсет Mediatek MT6739, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 13 Мп тыловую камеру, 5 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3020 мАч. Приобрести новинку можно будет в синем, черном и золотистом цветах.
© Антон Печеровый,
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