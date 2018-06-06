Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели

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Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели

06.06.2018, MForum.ru

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Помимо нескольких новых смартфонов компания Lenovo представила смарт-часы Watch X. Полные спецификации новинки производитель пока не раскрыл, но это не делает ее менее интересной.

Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели

Lenovo Watch X поставляются с OLED-дисплеем и снабжены шестью датчиками. Помимо стандартных гироскопа, барометра, датчика силы тяжести, геомагнитного датчика и датчика частоты сердечных сокращений в активе Lenovo Watch X присутствует датчик кровяного давления. Емкость аккумулятора составляет 600 мАч, что обеспечивает до 45 дней автономной работы. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 LE. Кроме того, Lenovo Watch X водоенепроницаемы до глубины до 80 метров. Выпускаться Lenovo Watch X будет в черном и серебристом цветах. Стоимость составит от 299 юаней ($47) для часов с миланским ремешком и до 429 юаней ($67) за вариант с кожаным ремешком.

Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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