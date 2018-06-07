Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней

MForum.ru
07.06.2018,
На презентации в Пекине компания Huawei представила не только флагманский Honor Play, но и Honor 9i, привлекающий внимание отличными спецификациями по умеренной цене.
Корпус Honor 9i сочетает металлическую рамку и панели из 2,5D-стекла спереди и сзади, причем задняя панель получила 12 слоев нано-покрытия для придания ей зеркального эффекта. Габариты новинки составляют 149,2x71,8x7,7 мм, вес – 152 грамма. Выпускаться Honor 9i будет в черном, синем, зеленом и пурпурном цветах. Спецификации новинки включают в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 точек и вырезом в верхней части, чипсет Kirin 659, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч.
Фронтальная камера Honor 9i представлена 16 Мп сенсором с пикселом размером 2 мкм, что призвано улучшить качество фото в условиях нехватки освещенности. Также поддерживают AI-алгоритмы улучшения качества фото, функция разблокировки по лицу и инструменты дополненной реальности. Тыловая камера Honor 9i сочетает 13 и 2 Мп сенсоры, двухтоновую светодиодную вспышку, PDAF и скоростную фокусировку. Для улучшения качества снимков служат алгоритмы анализа сцены и многокадровой обработки изображений.
Из прочего отметим поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, 3,5-мм аудиоразъем и дактилоскопический сенсор на задней панели. Версия ОС из коробки – Android 8.1 Oreo с оболочкой Huawei EMUI 8.0. Начало продаж Honor 9i намечено на 7 июня, цена составит 1399/1699 юаней за версии с 32/64 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.06. [Новинки] Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970 / MForum.ru
06.04. [Новости компаний] 4G: МегаФон в Самарской области запустил поддержку VoLTE / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Стали известны все спецификации Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play – игровой смартфон с классическим дизайном / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней / MForum.ru
05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон ASUS ROG замечен на рендерах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 3 – смарт-браслет с OLED-дисплеем / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 SE – облегченный флагман / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Motorola One Power получит вырез в экране / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru