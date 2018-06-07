Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней

07.06.2018, MForum.ru

На презентации в Пекине компания Huawei представила не только флагманский Honor Play, но и Honor 9i, привлекающий внимание отличными спецификациями по умеренной цене.

Корпус Honor 9i сочетает металлическую рамку и панели из 2,5D-стекла спереди и сзади, причем задняя панель получила 12 слоев нано-покрытия для придания ей зеркального эффекта. Габариты новинки составляют 149,2x71,8x7,7 мм, вес – 152 грамма. Выпускаться Honor 9i будет в черном, синем, зеленом и пурпурном цветах. Спецификации новинки включают в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 точек и вырезом в верхней части, чипсет Kirin 659, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Фронтальная камера Honor 9i представлена 16 Мп сенсором с пикселом размером 2 мкм, что призвано улучшить качество фото в условиях нехватки освещенности. Также поддерживают AI-алгоритмы улучшения качества фото, функция разблокировки по лицу и инструменты дополненной реальности. Тыловая камера Honor 9i сочетает 13 и 2 Мп сенсоры, двухтоновую светодиодную вспышку, PDAF и скоростную фокусировку. Для улучшения качества снимков служат алгоритмы анализа сцены и многокадровой обработки изображений.

Из прочего отметим поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, 3,5-мм аудиоразъем и дактилоскопический сенсор на задней панели. Версия ОС из коробки – Android 8.1 Oreo с оболочкой Huawei EMUI 8.0. Начало продаж Honor 9i намечено на 7 июня, цена составит 1399/1699 юаней за версии с 32/64 Гб встроенной памяти.