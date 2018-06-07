Анонсы: Honor Play – игровой смартфон с классическим дизайном

MForum.ru
07.06.2018,
В портфолио суббренда Honor, принадлежащего компании Huawei, появился смартфон Honor Play. Новинка позиционируется как игровое устройство, при сохранении классического дизайна.
Впрочем, «игровой» для Honor Play это скорее маркетинг – из игровых «фишек» можно отметить оптимизирующие алгоритмы на основе AI, возможность разгона GPU Mali-G72MP12 и доработанную систему вибрации.
Спецификации Honor Play включают в себя чипсет Kirin 970, 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16+2 Мп), 16 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3750 мАч. Отдельно можно упомянуть лишь экран с не очень привычным соотношением сторон 19,5:9 (диагональ 6,3 дюйма, разрешение – 2340х1080 точек). Вариант Honor Play с 4 Гб ОЗУ оценен в 1999 юаней, 6 Гб – 2399 юаней.
© Антон Печеровый,
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