Слухи: Раскрыты спецификации Motorola One Power

MForum.ru
08.06.2018,
В сети появилась подробная информация о смартфоне Motorola One Power, представляющим собой наследника Moto X4 построенного на платформе Android One. «Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 636 дополненный 4 Гб ОЗУ.
Экран Motorola One Power получит модный вырез в верхней части. Диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма, разрешение – 2280х1080 точек. Также в активе этой новинки ожидаются 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера с апертурой f/2.2, сдвоенная тыловая камера 12 Мп (f/1.8)+5 Мп (f/2.0) и аккумулятор емкостью 3780 мАч. ОС из коробки Android 8.1, но с учетом принадлежности к Android One обновление до Android P должно появиться достаточно быстро.
© Антон Печеровый,
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