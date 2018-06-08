Слухи: Раскрыты спецификации Motorola One Power

08.06.2018, MForum.ru

В сети появилась подробная информация о смартфоне Motorola One Power, представляющим собой наследника Moto X4 построенного на платформе Android One. «Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 636 дополненный 4 Гб ОЗУ.

Экран Motorola One Power получит модный вырез в верхней части. Диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма, разрешение – 2280х1080 точек. Также в активе этой новинки ожидаются 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера с апертурой f/2.2, сдвоенная тыловая камера 12 Мп (f/1.8)+5 Мп (f/2.0) и аккумулятор емкостью 3780 мАч. ОС из коробки Android 8.1, но с учетом принадлежности к Android One обновление до Android P должно появиться достаточно быстро.