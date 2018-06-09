NFC: Российский считыватель ESMART Reader POS идентифицирует клиента ритейла по смартфону

MForum.ru
09.06.2018,
Группа Компаний ISBC расширяет линейку российских считывателей. Новый ESMART® Reader POS предназначен для систем лояльности розничных сетей. Он идентифицирует по мобильному телефону клиентов магазинов, ресторанов, клубов и любых предприятий ритейла, где применяются скидочные, накопительные и клубные программы.
Считыватель ESMART® Reader POS работает с мобильными телефонами по Bluetooth Low Energy (BLE) на дальности до 10 м, со смартфонами и смарт-картами по NFC - дальность идентификации до 7 см. Считывание информации о клиенте позволит идентифицировать клиента, обеспечить оптимальные условия обслуживания и предоставить индивидуальные скидки.
В системах лояльности ESMART ® Reader POS обеспечивает идентификацию клиентов с помощью iPhone, Android, идентификаторов ESMART ®. Доступ и распространенных смарт-карт на базе чипов NXP MIFARE ®. Независимо от того, идет ли речь о пластиковых бесконтактных скидочных картах или виртуальных картах на мобильных телефонах, считыватель обеспечивает работу системы. Он размещается в прикассовой зоне в клубах, ресторанах, торговых сетях, развлекательных центрах, на АЗС.
ESMART® Reader POS разработан и производится в России, что позволяет персонализировать его в фирменном стиле торговой сети. Считыватель оснащен системой «Умная антиколлизия» - автоматически выбирается нужная смарт-карта или мобильный из числа всех, находящихся рядом с устройством. Он интегрируется с кассой по USB, полностью совместим с ПК и любым кассовым ПО.
«Системы лояльности розничных сетей все чаще отказываются от обычных пластиковых карт с магнитной полосой, штрих- и QR-кодами в пользу бесконтактных смарт-карт и виртуальных карт в смартфонах. ESMART® Reader POS позволяет воплотить эти возможноcти с минимальными затратами. Он легко интегрируется с кассой, узнает клиента по смартфону, позволяет использовать ваше мобильное приложение для идентификации клиента на кассе, обеспечивает безопасность, защиту от подделки бонусных/предоплаченных смарт-карт и виртуальных карт. Считыватель уже используется в одной из наиболее крупных и известных розничных сетей Москвы, ориентированной на премиальный сегмент», - рассказал Сергей Панов, генеральный директор ООО «АТ бюро» (разработчик технологии ESMART® Доступ), входящего в Группу Компаний ISBC.
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