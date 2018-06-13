Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально

13.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A. Новинки выделяются низким ценником, актуальным полноэкранным дизайном и новой платформой MediaTek, поддерживающей алгоритмы на основе искусственного интеллекта. Диагонали экранов обоих новинок – 5,45 дюйма, разрешение 1440 х 720 точек.

Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально

Спецификации Xiaomi Redmi 6 включают в себя чипсет MediaTek Helio P22 с 8-ядерным процессором, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера сдвоенная, сочетающая сенсоры разрешением 12 и 5Мп с апертурой объектива f/2.2. Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Redmi 6 составляет 5 Мп. Приобрести Xiaomi Redmi 6 можно 799 (3+32 Гб) или 999 (4+64 Гб) юаней.

Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально

Xiaomi Redmi 6A немного проще. Этот аппарат построен на базе чипсета Helio A22 с 4-ядерным процессором, оснащен 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Тыловая камера Xiaomi Redmi 6A одиночная, с 13 Мп сенсором. Кроме того, отсутствует дактилоскопический сенсор. В части остальных параметров эта новинка аналогична старшей модели. Купить Xiaomi Redmi 6A можно будет за 599 юаней. Выпускаться Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A будут в сером, синем, золотом и розовом цветах. Начало продаж – 15 июня.

Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально / MForum.ru

27.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 4 и Redmi S2 / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня / MForum.ru

16.03. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru

16.03. [Новинки]  Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:29 Junaid3377 Тема: Foscam E1 Vs Arlo Pro 2 (беспроводная IP-камера с обнаружением движения)
Foscam E1 Vs Arlo Pro 2 (беспроводная IP-камера с обнаружением движения) ЗДРАВСТВУЙ Я увязываю свои стандартные IP-камеры, теперь я ищу интегрированные системы камер из-за следующих возможностей: ...
10.06.2018 23:24 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
В WSTS повысили прогоз по мировому рынку чипов. Теперь прогнозируеся, что глобальные продажи микросхем в 2018 году вырастут на 12.4% до $463 млрд. На повышение оценки повлиял рост спроса на ...
09.06.2018 12:13 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018) (Страницы: 1 2)
Группа Компаний ISBC расширяет линейку российских считывателей. Новый ESMART Reader POS предназначен для систем лояльности розничных сетей. Он идентифицирует по мобильному телефону клиентов ...
08.06.2018 22:19 ABloud Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27)
Tele2 запустила поддержку LTE в Курганской области
07.06.2018 15:06 MedForce Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2018)
А вот что интересно: первой анонсировала смартфон с поддержкой протокола 5g компания ЗТЕ. На MWC2018, если не ошибаюсь. И хорошо, что вся эта история с санкциями закончилась. Потому что это реальное ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru

13.06. [Новинки] Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Alcatel 1X с экраном 18:9 появился в России / MForum.ru

08.06. [Новинки]  Анонсы: Середнячки Samsung Galaxy J3 (2018) и J7 (2018) представлены официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola One Power / MForum.ru

07.06. [Новинки]  Слухи: Стали известны все спецификации Sony Xperia XZ3 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play – игровой смартфон с классическим дизайном / MForum.ru

07.06. [Новинки]  Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели / MForum.ru

06.06. [Новинки]  Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru

06.06. [Новинки]  Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней / MForum.ru

05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон ASUS ROG замечен на рендерах / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: