Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально

13.06.2018, MForum.ru

Компания Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A. Новинки выделяются низким ценником, актуальным полноэкранным дизайном и новой платформой MediaTek, поддерживающей алгоритмы на основе искусственного интеллекта. Диагонали экранов обоих новинок – 5,45 дюйма, разрешение 1440 х 720 точек.

Спецификации Xiaomi Redmi 6 включают в себя чипсет MediaTek Helio P22 с 8-ядерным процессором, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера сдвоенная, сочетающая сенсоры разрешением 12 и 5Мп с апертурой объектива f/2.2. Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Redmi 6 составляет 5 Мп. Приобрести Xiaomi Redmi 6 можно 799 (3+32 Гб) или 999 (4+64 Гб) юаней.

Xiaomi Redmi 6A немного проще. Этот аппарат построен на базе чипсета Helio A22 с 4-ядерным процессором, оснащен 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Тыловая камера Xiaomi Redmi 6A одиночная, с 13 Мп сенсором. Кроме того, отсутствует дактилоскопический сенсор. В части остальных параметров эта новинка аналогична старшей модели. Купить Xiaomi Redmi 6A можно будет за 599 юаней. Выпускаться Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A будут в сером, синем, золотом и розовом цветах. Начало продаж – 15 июня.