IoT: Trimble представила новую линейку защищенных регистраторов воды с модемами 4G/LTE

MForum.ru

IoT: Trimble представила новую линейку защищенных регистраторов воды с модемами 4G/LTE

14.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Trimble представила новое поколение защищенных от жестких условий внешней среды IoT рекордеров данных, работающих на батареях, для систем смарт-мониторинга воды - линейку Teloge 32 Advanced Series. Устройства линейки оснащены поддержкой 4G/LTE и Bluetooth и обеспечивают мониторинг в реальном времени давления в системе, скорости потока, уровня воды, положения задвижек и т.п. Новые счетчики предназначены для использования в системах распределения воды и сбора использованной воды. Уровень защиты - IP68. 

 

Trimble представила новую линейку защищенных регистраторов воды с модемами 4G/LTE

фото компании

 

Серия смарт-счетчиков Teloge 32 была запущена еще в 2010 году. Обновленная линейка из девяти устройств получила возможность беспроводного подключения к сетям LTE, поддержку Bluetooth, сменный модем, кроме того устройства теперь могут мониторить даже совсем короткие перепады давления. Увеличена продолжительность работы устройства от батареи.

Смарт-счетчики серии 32 можно использовать в самых разных приложениях, включая системы мониторинга давления, анализа переходных процессов, контроля уровня воды и для замеров интенсивности осадков. Устройства способны работать в комбинации с облачным или домашним ПО, что позволяет удаленно собирать критические данные, необходимые для снижения утечек и других потерь воды.

Внедрение смарт-счетчиков позволяет предприятиям, обеспечивающим услуги водоснабжения и канализации, повысить эффективность активов, повышая отказоустойчивость систем. Подробнее.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

14.06. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia показала сеанс передачи данных с использованием одновременно сетей 4G/LTE и 5G-NR / MForum.ru

28.05. [Краткие новости] RFID: РСТ-Инвент показала на выставке TAsviser SummIT RFID-решения для автоматизации производства / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] 5G: Verizon объявил, что вторым городом с 5G станет Лос-Анджелес / MForum.ru

19.05. [Новости компаний] LTE-M: Американские компании AT&T и Amazon начали предлагать клиентам беспроводную кнопку / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

13.06.2018 23:30 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018) (Страницы: 1 2)
Balluf расширяет линейку решений RFID бесконтактной запорной системой Новинка - это бесконтактный переключатель RFID для запирания защитных систем. Устройство включает бесконтактный, защищенный ...
13.06.2018 20:29 Junaid3377 Тема: Foscam E1 Vs Arlo Pro 2 (беспроводная IP-камера с обнаружением движения)
Foscam E1 Vs Arlo Pro 2 (беспроводная IP-камера с обнаружением движения) ЗДРАВСТВУЙ Я увязываю свои стандартные IP-камеры, теперь я ищу интегрированные системы камер из-за следующих возможностей: ...
10.06.2018 23:24 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
В WSTS повысили прогоз по мировому рынку чипов. Теперь прогнозируеся, что глобальные продажи микросхем в 2018 году вырастут на 12.4% до $463 млрд. На повышение оценки повлиял рост спроса на ...
08.06.2018 22:19 ABloud Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27)
Tele2 запустила поддержку LTE в Курганской области
07.06.2018 15:06 MedForce Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2018)
А вот что интересно: первой анонсировала смартфон с поддержкой протокола 5g компания ЗТЕ. На MWC2018, если не ошибаюсь. И хорошо, что вся эта история с санкциями закончилась. Потому что это реальное ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru

13.06. [Новинки] Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Alcatel 1X с экраном 18:9 появился в России / MForum.ru

08.06. [Новинки]  Анонсы: Середнячки Samsung Galaxy J3 (2018) и J7 (2018) представлены официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola One Power / MForum.ru

07.06. [Новинки]  Слухи: Стали известны все спецификации Sony Xperia XZ3 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play – игровой смартфон с классическим дизайном / MForum.ru

07.06. [Новинки]  Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели / MForum.ru

06.06. [Новинки]  Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru

06.06. [Новинки]  Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней / MForum.ru

05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон ASUS ROG замечен на рендерах / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: