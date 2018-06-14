IoT: Trimble представила новую линейку защищенных регистраторов воды с модемами 4G/LTE

MForum.ru
14.06.2018,
Компания Trimble представила новое поколение защищенных от жестких условий внешней среды IoT рекордеров данных, работающих на батареях, для систем смарт-мониторинга воды - линейку Teloge 32 Advanced Series. Устройства линейки оснащены поддержкой 4G/LTE и Bluetooth и обеспечивают мониторинг в реальном времени давления в системе, скорости потока, уровня воды, положения задвижек и т.п. Новые счетчики предназначены для использования в системах распределения воды и сбора использованной воды. Уровень защиты - IP68.
фото компании
Серия смарт-счетчиков Teloge 32 была запущена еще в 2010 году. Обновленная линейка из девяти устройств получила возможность беспроводного подключения к сетям LTE, поддержку Bluetooth, сменный модем, кроме того устройства теперь могут мониторить даже совсем короткие перепады давления. Увеличена продолжительность работы устройства от батареи.
Смарт-счетчики серии 32 можно использовать в самых разных приложениях, включая системы мониторинга давления, анализа переходных процессов, контроля уровня воды и для замеров интенсивности осадков. Устройства способны работать в комбинации с облачным или домашним ПО, что позволяет удаленно собирать критические данные, необходимые для снижения утечек и других потерь воды.
Внедрение смарт-счетчиков позволяет предприятиям, обеспечивающим услуги водоснабжения и канализации, повысить эффективность активов, повышая отказоустойчивость систем. Подробнее.
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© Алексей Бойко,
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