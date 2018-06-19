Слухи: В TENAA замечен Xiaomi Mi Max 3 с аккумулятором 5400 мАч

MForum.ru
19.06.2018,
Некоторое время назад генеральный директор Xiaomi подтвердил, что компания работает над приемником модели Xiaomi Mi Max2, а его анонс может состояться уже этим летом.
По имеющимся данным Xiaomi Mi Max 3 будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, при этом по габаритам он будет всего лишь на 2 мм длиннее предшественника. Корпус новинки будет алюминиевый, дактилоскопический сенсор разместится на задней панели. Внутри Xiaomi Mi Max 3 ожидаются чипсет Snapdragon 636 Qualcomm, 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5400 мАч. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп, тыловая камера сдвоенная, с 12 Мп основным сенсором. Анонс Xiaomi Mi Max 3 в нескольких вариантах цвета (черный, серый, серебристый, белый, золотистый, розовой, розовое золото, красный и синий) ожидается уже в следующем месяце, одновременно с Mi Pad 4 и Redmi 6 Pro.
© Антон Печеровый,
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