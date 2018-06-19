IoT: Vodafone и Thyssenkrupp подключат к сети датчики в 1 млн лифтов по всему миру

MForum.ru
19.06.2018,
Компании Vodafone и Thyssenkrupp объявили о договоренности оборудовать до миллиона лифтов в разных странах мира датчиками, подключенными к модулю связи, оснащенному SIM-картой. Это позволит пересылать собираемую с датчиков информацию по сетям сотовой связи.
Собираемую информацию будет анализировать специальное программное обеспечение, прогнозируя вероятность отказов до того, как они произойдут на самом деле. Это позволит оптимизировать планирование и проведение техобслуживания, заменяя детали не после их выхода из строя, а до возникновения проблем с лифтами.
Компании уже имеют соответствующий опыт - порядка 120 тысяч лифтов в Германии, Южной Корее, Испании и США переведены в режим IoT. Источник.
Возможность перехода к использованию предиктивных моделей организации сервиса в ближайшие годы будут стимулировать на перевод все большего числа устройств в “подключенный” IoT режим. В основном для этого будут использоваться беспроводные сети 5G. Как ожидается, число подключенных устройств уже через несколько лет может начать измеряться десятками миллиардов.
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© Алексей Бойко,
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