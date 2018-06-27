Услуги: Tелемедицина от Tele2 и DOC+ за 150 рублей в месяц

27.06.2018, MForum.ru

Оператор Tele2 запустил услугу телефонных консультаций с врачами. Попробовать услугу можно бесплатно - первый месяц пользования не будет ничего стоить подключившемуся к услуге абоненту. Затем с его счета начнет списываться по 5 рублей в день (порядка 150 рублей в месяц). Что можно получить за эти деньги?

Как обещает компания, безлимитные консультации медиков DOC+, неограниченные по числу и по времени. Пользователь сам выбирает время и способ связи с врачом DOC+. Это может быть чат, аудиозвонок или видеозвонок. Специалисту можно задать сколько угодно вопросов. Консультации предоставляются круглосуточно. Если у вас есть какие-то результаты исследований, например, данные анализов, их можно направлять врачу в электронном виде. Для пациента заводится виртуальная медицинская карта, где будут накапливаться предыдущие анализы и рекомендации.

Скачать приложение DOC+ можно в Google Play и в AppStore. Подписаться на сервис можно по SMS - отправкой сообщения Да на номер 2375. Для отключения пользуйтесь командой Стоп, которую следует отправить на номер 2375. Также можно воспользоваться "Личным кабинетом".

Надежда Шевцова, директор по новым бизнесам Tele2: "Область телемедицины динамично развивается. По прогнозам экспертов, мировой рынок этих услуг в 2021 году вырастет до 55 млрд долларов, а к 2025 году – до 78 млрд долларов. [...] Мы выбрали партнерство с одним из лидеров российского рынка цифровой медицины, который имеет большой опыт в этой области, постоянно совершенствует формат облуживания и имеет в штате высокопрофессиональных специалистов".

Трудно представить себе, чем и кому может быть полезна такая услуга. Что полезного может сказать или посоветовать врач, который не проводил личного осмотра пациента, в том числе, и с помощью различных технических средств? Какую ответственность берет на себя врач, ставящий диагноз по-телефону? Будет ли он отвечать за возможную ошибку, связанную с диагностикой? Не окажется ли услуга "медвежьей" в каких-то случаях?

Понятно, что есть пожилые люди, которым зачастую нужна возможность общения хоть с кем-то, и получить такую возможность за 150 рублей в месяц для них может быть неоценимо полезным. И "медицинская" тема для многих из них воспринимается комфортнее, чем "психологическая". Но представить себе терапевта, который ставит диагноз - ларингит, фарингит или бронхит на основе телефонного разговора, мне сложно.

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