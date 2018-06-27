Услуги: Tелемедицина от Tele2 и DOC+ за 150 рублей в месяц

MForum.ru

Услуги: Tелемедицина от Tele2 и DOC+ за 150 рублей в месяц

27.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Оператор Tele2 запустил услугу телефонных консультаций с врачами. Попробовать услугу можно бесплатно - первый месяц пользования не будет ничего стоить подключившемуся к услуге абоненту. Затем с его счета начнет списываться по 5 рублей в день (порядка 150 рублей в месяц). Что можно получить за эти деньги?

Как обещает компания, безлимитные консультации медиков DOC+, неограниченные по числу и по времени. Пользователь сам выбирает время и способ связи с врачом DOC+. Это может быть чат, аудиозвонок или видеозвонок. Специалисту можно задать сколько угодно вопросов. Консультации предоставляются круглосуточно. Если у вас есть какие-то результаты исследований, например, данные анализов, их можно направлять врачу в электронном виде. Для пациента заводится виртуальная медицинская карта, где будут накапливаться предыдущие анализы и рекомендации.

Скачать приложение DOC+ можно в Google Play и в AppStore. Подписаться на сервис можно по SMS - отправкой сообщения Да на номер 2375. Для отключения пользуйтесь командой Стоп, которую следует отправить на номер 2375. Также можно воспользоваться "Личным кабинетом".

Надежда Шевцова, директор по новым бизнесам Tele2: "Область телемедицины динамично развивается. По прогнозам экспертов, мировой рынок этих услуг в 2021 году вырастет до 55 млрд долларов, а к 2025 году – до 78 млрд долларов. [...] Мы выбрали партнерство с одним из лидеров российского рынка цифровой медицины, который имеет большой опыт в этой области, постоянно совершенствует формат облуживания и имеет в штате высокопрофессиональных специалистов". 

Трудно представить себе, чем и кому может быть полезна такая услуга. Что полезного может сказать или посоветовать врач, который не проводил личного осмотра пациента, в том числе, и с помощью различных технических средств? Какую ответственность берет на себя врач, ставящий диагноз по-телефону? Будет ли он отвечать за возможную ошибку, связанную с диагностикой? Не окажется ли услуга "медвежьей" в каких-то случаях?

Понятно, что есть пожилые люди, которым зачастую нужна возможность общения хоть с кем-то, и получить такую возможность за 150 рублей в месяц для них может быть неоценимо полезным. И "медицинская" тема для многих из них воспринимается комфортнее, чем "психологическая". Но представить себе терапевта, который ставит диагноз - ларингит, фарингит или бронхит на основе телефонного разговора, мне сложно. 

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

27.06. [Новости компаний] Услуги: ВымпелКом предлагает FITMOST / MForum.ru

26.06. [Новости компаний] Итоги года: Российский рынок связи в 2017 году - неформальный взгляд / MForum.ru

20.06. [Новости компаний]  Технологии: VoLTE и VoWiFi в России - кто и где сейчас / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:20 ABloud Тема: Ангстрем (АО "Ангстрем") (10.03.2018)
Наши общие истоки и победы / vpk-news.ru
Вчера 16:05 Nikkikola Тема: Посоветуйте хороший камерофон (телефон-фотоаппарат, телефон с хорошей фотокамерой) (Страницы: 1 2)
Ну не соглашусь. 3Т - с точки зрения цена/качество сбалансированнее будет - стоит недорого, железо мощное и камера хорошая.
Вчера 15:19 Nikkikola Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Вы как-то аргументируйте своё несогласие) Если сравнивать oneplus 6 и айфон х, то у последнего немного лучше изображение, по остальным параметрам он проигрывает, при этом стоит вдвое дороже.
Вчера 13:45 asd123 Тема: Как вернуть видео с компьютера на iPhone?
можно через айтюнс. провести синхронизацию, добавить галочку - добавить видео
Вчера 13:43 asd123 Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69)
никто искать не собирается, найдут если случайно где нить выстрелит

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

28.06. [Новинки] Слухи: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на рендерах / MForum.ru

28.06. [Новинки] Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч / MForum.ru

27.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Meizu M6T появился в России / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 6 Pro представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России / MForum.ru

22.06. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi снизила цены на смартфоны / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A73s с Helio P60 / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Xiaomi Mi Max 3 с аккумулятором 5400 мАч / MForum.ru

19.06. [Новинки]  Анонсы: В России начались продажи Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки]  Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay / MForum.ru

18.06. [Новинки] Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: