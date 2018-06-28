Слухи: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на рендерах

28.06.2018, MForum.ru

Известный и уважаемый канал @OnLeaks опубликовал целый ряд рендеров, раскрывающих подробности внешности смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Судя по рендерам Google Pixel 3, получит экран с соотношением сторон 18:9 с легким закруглением по краям. Скорее всего, это достигается за счет 2,5D-стекла дисплея. Но нельзя исключать и вариант с изогнутым дисплеем.

Также на изображениях Google Pixel 3 можно рассмотреть стереодинамики (в верхнем и нижнем торцах) и сдвоенную фронтальную камеру. Впрочем, нельзя исключать, что второй «глазок» относится к вспомогательным сенсорам. Тыловая камера одиночная, ожидаемая диагональ экрана 5 дюймов (габариты устройства 45,6 x 68,2 x 7,9 мм).

Google Pixel 3 XL получил экран с вырезом в верхней части. Ожидается, что речь идет об экране диагональю 6,2 дюйма, при габаритах устройства 158 х 76,6 х 7,9 мм. Что интересно, тыловая камера и у этой модели не получила сдвоенного сенсора. Если судить по фото, внешность новых Pixel в целом не впечатляет.