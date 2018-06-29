Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае

29.06.2018, MForum.ru

Пекин, Китай – 27 июня 2018: Huawei стала первой компанией, которая объявила о завершении третьей фазы испытаний технологии 5G в Китае на базе спецификаций неавтономной архитектуры (NSA), выпущенных консорциумом 3GPP. Процедура была организована Группой по продвижению Программы тестирования базовых сетей для развития Международной мобильной телекоммуникационной системы до 2020 года (IMT-2020 (5G)). В ходе испытаний Huawei была достигнута пропускная способность в нисходящем канале свыше 10 Гб/с для С-диапазона.

Результаты показывают, что сервисы на базе технологии улучшенного мобильного широкополосного доступа (eMBB) 5G уже готовы для коммерческого использования. До конца 2018 года технология пройдет другие тестирования в различных сценариях.

Huawei раньше всех своих конкурентов представила комплексные коммерческие 5G-продукты, готовые к коммерческому использованию, на Всемирном мобильном конгрессе – 2018. В ходе последних испытаний компания Huawei задействовала базовые станции С-диапазона, терминалы С-диапазона и базовые и опорные сети 5G компании в Хуайроу для тестирования эксплуатационных показателей сети в различных сценариях. В итоге испытаний были изучены: пропускная способность соты, скорость передачи данных у пользователя, мобильность, показатели задержки, ключевые 5G-решения и критически важные сервисные процессы. Испытания Huawei включали больше сценариев и продемонстрировали лучшие результаты в сравнении с испытаниями других представителей отрасли. Этот успех показывает, что комплексная 5G-продукция компании Huawei – ее программное и аппаратное обеспечение – способна поддержать коммерческий запуск технологии 5G, который состоится в 2018 году.

Результаты испытаний также демонстрируют, что разделение потоков в восходящем и нисходящем канале помогает повысить скорость передачи данных в терминалах C-диапазона. Скорость в восходящем канале увеличивается в несколько раз, тем самым способствуя многократному увеличению скорости передачи данных в нисходящем канале.

Подобные результаты должны значительно увеличить коммерческий потенциал на начальном этапе коммерческого внедрения технологии 5G.

Для развития технологии 5G Huawei также заключила соглашение о сотрудничестве с Intel и взяла на себя ключевую роль в испытаниях возможностей взаимодействия по стандартам 3GPP R15, выпущенным в марте 2018 года. Предполагается, что на начальном этапе технология 5G будет использоваться на коммерческой основе в рамках сервисов виртуальной и дополненной реальности, а также других eMBB-сервисов. Кроме того, Huawei активно проводит исследования в области будущих сценариев использования технологии 5G. Например, в партнерстве с компанией HiScene она провела демонстрацию системы дистанционной AR-связи и сотрудничества на базе технологии 5G (5G-based remote AR communication and collaboration system).

«2018 год знаменует собой начало коммерческого использования технологии 5G. Компания Huawei представила комплексные коммерческие продукты на базе технологии 5G в начале этого года, и испытания показали, что они способны поддерживать eMBB-сервисы. Если судить по результатам тестирования, продукция может быть использована для коммерческого внедрения технологии 5G, - подчеркнул Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G Product компании Huawei.

Испытания технологии 5G проводятся в Китае с 2016 по конец 2018 года и предусматривают три фазы, а именно: тестирование ключевых технологий, проверка технологии и решений, проверка системы 5G. Компания завершила тестирование неавтономной архитектуры и впоследствии будет проводить испытания автономной архитектуры.

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