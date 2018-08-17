Анонсы: Объявлено, какие смартфоны Motorola будут обновлены до Android 9.0 Pie

MForum.ru
17.08.2018,
Компания Lenovo, выпускающая смартфоны под брендом Motorola, объявила список устройств которые получат обновление до актуальной версии ОС Android. Всего в списке 8 моделей – флагманы и их облегченные версии, а также актуальная линейка бюджетных устройств.
Обновление до Android 9.0 Pie выйдет для Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play. Данные о сроках выхода обновлений пока не раскрываются, по утверждению производителя это будет зависеть от страны и оператора мобильной связи (для устройств, проданных в рамках партнерства).
© Антон Печеровый,
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