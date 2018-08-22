Пятое поколение: Владельцы патентов 5G определились с суммами лицензионных отчислений, которые они потребуют с производителей смартфонов

MForum.ru
22.08.2018,
Ничего нового в этом нет, роялти приходилось платить и за интеллектуальные права, которые лицензировались для выпуска терминалов прежних поколений.
В частности, Nokia намеревается взимать с производителей смартфонов 5G по 3 евро за каждое устройство с поддержкой 5G NR в качестве лицензионного сбора за использование стандартных существенных патентов Nokia на эту технологию. Компания заявляет, что занимает “значимую позицию” в области патентов на 5G, при этом в Nokia обещают придерживаться справедливого, разумного и не дискриминационного (FRAND) подхода к ценообразованию на лицензии. Выбранный уровень сборов основан на имеющемся у Nokia портфеле патентов на 5G с учетом его прогнозируемого роста.
Nokia обещает устанавливать лицензионные платежи в отдельности для различных устройств и обсуждать их размер с другими участниками отрасли, чтобы определить, какие модели лицензирования окажутся наиболее подходящими для того или иного сегмента рынка.
В конце июля Nokia сообщила о скромных результатах 2Q2018, компания ожидает более интересных итогов 2H2018 в связи с ростом операторских затрат на оборудование, совместимое с 5G. Затраты растут особенно быстро у тех операторов, которые намереваются запускать сети 5G NR технологии в ближайшие месяцы.
В Nokia утверждают, что компания планировала свои лицензионные отчисления с оглядкой на размеры лицензионных отчислений, которые установили такие конкуренты компании, как Qualcomm и Ericsson.
Компания Ericsson еще в марте 2018 года заявила, что намеревается взимать фиксированную оплату в размере $5 за каждый мультирежимный терминал 5G NR, но также пообещала снизить этот сбор до $2.5 для терминалов с низкими средними ценами (ASP).
Компания Qualcomm, в свою очередь заявила, что установит роялти в размере 2.2275% от цены продажи однорежимных терминалов 5G и более высокие отчисления в размере 3.25% за многорежимные терминалы с поддержкой 3G, 4G и 5G. Также предусмотрено ограничение - сколь бы не была высока стоимость цена продажи, лицензионные отчисления в пользу Qualcomm за один аппарат не должны превысить $16.25.
По материалам: mobileworldlive.com.
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теги: пятое поколение
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© Алексей Бойко,
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