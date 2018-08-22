Пятое поколение: Nokia и Verizon осуществили первый мобильный вызов с хендовером в сети 5G NR

22.08.2018, MForum.ru

Verizon и Nokia продолжают тесты в рамках подготовки к запуску сети 5G. 17 августа компании сообщили о достижении очередной весомой вехи - первой успешной передачи сигнала 5G NR на приемник, установленный в движущемся транспортном средстве. Что еще более важно, в рамках сеанса связи был проверен процесс незаметного для пользователя переключения сеанса связи (речь идет о хендовере) из одного радиосектора в другой.

Эксперимент проводился в кампусе Nokia в Нью-Джерси. Ранее в июне компании уже провели серию успешных серий передач данных в условиях вне помещений в сети 5G NR, а также проверили возможность агрегации несущих с достижением гигабитных скоростей.

В новом тесте было задействовано два радопередатчика 5G NR, работающих в диапазоне 28 ГГц, установленных на здании, принадлежащем Nokia. Приемное оборудование и оборудование для замеров статистических параметров сигнала стояло в автомобиле, который перемещался из зоны покрытия первого передатчика в зону покрытия второго. Это позволило проверить процесс передачи сеанса связи между секторами (intra-gNB и inter-DU). В компаниях говорят о том, что это существенный рубеж на пути к коммерческому запуску технологии.

Оператор Verizon намеревается первым запустить сервис беспроводного ШПД на базе сети 5G в ряде регионов США - в Лос-Анджелесе, Сакраменто, Хьюстоне и Индианаполис - во второй половине 2018 года. Позднее за этим последует запуск услуг мобильной связи 5G, вероятно, в 2019 году.

Verizon может себе позволить гонку за лидерством в области 5G - в 2017 году доходы компании составили $126 млрд. По материалам: seekingalpha.com.

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теги: пятое поколение

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