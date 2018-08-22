Пятое поколение: Nokia и China Mobile показали 1.4 Гбит/c на пользователя в сети 5G

MForum.ru
22.08.2018,
China Mobile и Nokia заявили об успешном завершении испытаний, в ходе которых проверялась скорость передачи данных на терминальном устройстве компании Prisma Telecom Testing в сети 5G. Nokia предоставила для теста оборудование 5G NR massive MIMO и совместимое со спецификацией 3GPP ПО, а также радиоборудование.
Компании объявили о достижении пиковых скоростей в 1.4 Гбит/c. Источник: mobileworldlive.com.
Ранее в июле 2018 года Ericsson показала сеанс передачи данных в сети 5G 3GPP NSA совместно с австралийской Telstra. Подробнее.
В рамках испытаний были задействованы диапазоны 2.1 ГГц (LTE) и 3.5 ГГц. Использовались решение Ericsson Baseband 6630, AIR 6488, а также ПО для сетей 4G и 5G. Также Ericsson предоставила виртуализированное решение пакетного ядра, которое позволило сформировать слой 5G на сети Telstra. Симулятор абонентского оборудования предоставила компания Intel (Intel 5G Mobile Trial Platform), это устройство отвечает требованиям 3GPP Rel.15 в части NSA, содержит модуль 4G и “реализацию поддержки 5G NSA”.
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теги: пятое поколение
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© Алексей Бойко,
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