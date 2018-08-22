Регулирование: ФАС в очередной раз возбудила дела в отношении операторов “большой четверки”

22.08.2018, MForum.ru

Основное недовольство операторами связано с тем, что по-мнению антимонопольщиков, условия договоров операторов с организациями без государственного участия в капитале заметно отличаются от условий аналогичных договоров с госорганизациями. Такая дискриминация позволила ведомству возбудить дело по статье 10, часть 1, п.8 “Закона о защите конкуренции”.

От “ВымпелКом” ведомство вдобавок потребовало вернуть возможность отправления сообщений на латинице, запрещенную операторам некоторое время тому назад, поскольку работа только с кириллицей может приводить к удорожанию отправки сообщений в два раза.

ФАС уже направляло операторам соответствующие предупреждения, требуя изменить практику ценообразования, но операторы, похоже, предпочли тянуть время, не реагируя на замечания. Во всяком случае в ФАС сейчас считают предписания не исполненными, что и закончилось возбуждением дел, рассмотрение которых намечено на сентябрь 2018 года. Источник: fas.gov.ru.

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теги: регулирование

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