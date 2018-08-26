Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450

26.08.2018, MForum.ru

Ранее в этом году компания Oppo запустила суббренд Realme, нацеленный на Индию и ряд других рынков. Первая новинка, Realme 1, дебютировала несколько месяцев назад, а сейчас пришел черед Realme 2, официальный анонс которого состоится 28 августа.

Спецификации Realme 2 будут включать в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением HD+ с вырезом в верхней части и соотношением сторон 19:9, чипсет Snapdragon 450, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4230 мАч. Тыловая камера сдвоенная, сочетающая 12 и 2 Мп сенсоры. Фронтальная получит сенсор разрешением 8 Мп с поддержкой AI Beautification 2.0. Помимо традиционного дактилоскопического сенсора на задней панели, Realme 2 поддерживает разблокировку за счет распознавания лиц. Габариты новинки составят 156,2 x 75,6 x 8,2 мм, вес – 168 грамм. Выпускаться аппарата будет в трех цветах: красном Diamond Red, синем Diamond Blue и черном Diamond Black. ОС – Android 8.1 c оболочкой ColorOS 5.1.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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