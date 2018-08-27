Гаджеты: Amazon теряет свою долю рынка смарт-колонок, но Alexa останется с нами

MForum.ru
27.08.2018,
Amazon неплохо попользовался теми преимуществами, которые дал этой компании ранний выход на рынок с Алексой. Теперь настало время для того, чтобы терять долю рынка в пользу новых конкурентов, что мы и наблюдаем.
На долю продуктов Amazon по итогам 2q2018 приходится 41% глобального рынка умных колонок, серьезное сокращение относительно 76% годом ранее. Впрочем, с прошлого квартала компания потеряла немного - всего 3%. Такие данные представляет Business Insider.
Amazon сохраняет лидирующую долю рынка, но растет доля рынка конкурентов, в частности, доля Google выросла до 28% по итогам 2q2018, что соответствует годовому приросту в 420%.
Несмотря на то, что Apple вышла на рынок умных колонок только в первом квартале 2018 года, доля рынка этой компании достигла 6%, сказывается сила бренда.
Китайские поставщики Alibaba и JD.com совместно получили порядка 10% глобального рынка, хотя годом ранее по итогам 2q2017 на их долю приходилось порядка 1%.
Продукты Amazon готовы к ужесточению конкуренции, прежде всего, за счет их активной интеграции в продукты других компаний. Широкое распространение Alexa помогает компенсировать тот факт, что этот продукт так и не нашел массового применения в качестве голосового ассистента в большинстве смартфонов. За пределами своих жилищ, пользователи привыкли полагаться на голосовые ассистенты, встроенные в смартфоны, а этот рынок в основном контролируют Google и Apple со своими решениями.
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теги: смарт-колонка смарт-колонки
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