Микроэлектроника: НИИМЭ добавили в санкционный список

03.09.2018, MForum.ru

В США расширили санкционный список и теперь в него попал еще и российский Научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники в Зеленограде.

Учитывая тесную связь НИИМЭ и Микрон, который уже давно находится в пресловутом списке у американцев, приходится удивляться не тому, что НИИМЭ попал под санкции, а тому, что произошло это только сейчас. Подробнее: tass.ru.

Американские санкции против российских предприятий микроэлектроники на поверку оказались отнюдь не пустыми угрозами. Российским предприятиям, попавшим под санкции, приходится непросто - разрушаются логистические цепочки, привычных и оптимальных поставщиков приходится замещать другими, прежде всего, из стран Юго-Восточной Азии. Несложно предположить, что это приводит к падению качества поставок, нарушению сроков и другим неудобствам.

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теги: микроэлектроника

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