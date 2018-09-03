Микроэлектроника: В США готовят новый пакет санкций, который коснется микроэлектронных технологий и комплектующих

03.09.2018, MForum.ru

Новые санкции могут принять в ноябре, а коснуться они могут в том числе критически важных для оборонки и космоса технологий, прежде всего, микроэлектронных.

По данным опроса профильных специалистов, которые приводят “Аргументы и факты”, до 80% электронных компонентов, в том числе, устойчивых к радиации, используемых при производстве российской военной техники и вооружений, производится за рубежом. США и союзные ей страны запретили их поставку в Россию, поэтому на сегодня основные поставки такой электроники обеспечивают Китай и Тайвань. Российские предприятия обеспечивают не более 20% от необходимой микроэлектроники.

Зависимость от зарубежных производителей намного глубже, чем невозможность купить у них ту или иную микросхему. В Россию приходится закупать и материалы для изготовления кристаллов, включая технические газы и другие реагенты, и расходники. Следует отметить жесточайшую зависимость от проектного ПО - продуктов таких компаний, как Cadens, Synopsys, которому практически нет аналогов в России.

Отсюда напрашивается простой вывод - если в ноябре в США решат серьезно усугубить санкции против России, производство отечественной микроэлектроники, в том числе, призванной замещать импортные аналоги, может серьезно пострадать, вплоть до полной остановки. Источник: argumenti.ru.

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теги: микроэлектроника

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