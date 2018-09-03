Микроэлектроника: HiSilicon показывает чипсет Kirin 980 по процессу 7 нм

03.09.2018, MForum.ru

Это система на чипе, выполненная по технологии 7 нм. В системе применены два процессорных ядра Cortex-A76 2.6 ГГц, два ядра Cortex-A76 1.92 ГГц и четыре малых ядра Cortex-A55 1.8 ГГц и графическая система Mali-G76. Также в системе есть двухъядерный блок NPU и модем LTE Cat.21 с поддержкой до 1.4 Гбит/c, а также память LPDDR4X с частотой 2133 МГц. Плотность транзисторов в новом чипе - 6.9 млрд транзисторов на 1 кв.см. Поддержки 5G нет, но процессор сможет работать с модемом 5G Balong 5000. Источник: helpix.ru.

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теги: микроэлектроника

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