Микроэлектроника: Индиевая проволока отечественного производства - есть ли шанс найти покупателей?

04.09.2018, MForum.ru

Санкции дают шанс отечественным производителям попробовать наладить производство компонентов для производства микроэлектроники. Вот и на “Челябинском цинковом заводе” наладили производство проволоки из индиевых сплавов.

Такая проволока, обладающая высокой теплопроводностью, пластичностью и легкостью в применении, востребована в микроэлектронике, где она может использоваться для распайки кристаллов.

В Челябинске выпущена опытная партия проволоки, образцы которой высылаются потенциальным покупателям. Если удастся найти достаточный объем заказов, завод наладит серийный выпуск, а также продолжит разработки новых перспективных сплавов на основе индия и олова. Источник: politexpert.net

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теги: микроэлектроника

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