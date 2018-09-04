Розница: О выходе на российский рынок сообщает компания TECNO Mobile

MForum.ru
04.09.2018,
Это “глобальный бренд”, под которым выпускаются смартфоны и кнопкофоны. В России начинает продаваться линейка моделей среднего и бюджетного ценовых классов: TECNO CAMON X с камерой 20 мп для селфи примерно за 13 тыр, TECNO CAMON CM - примерно за 10 тыр, TECNO Pouvoir 2 примерно за 9 тыр, TECNO SPARK CM - примерно за 8 тыр, TECNO POP 1S Pro примерно за 6.5 тыр. В 2017 году бренд продал порядка 130 млн аппаратов, включая кнопкофоны.
TECNO Pouvoir 2, источник иллюстрации - Techno Mobile
Компании придется постараться, чтобы хоть как-то продвинуть свои аппараты на высококонкурентном российском рынке. Пока что идея, которая должна продавать по задумке компании - это “у наших аппаратов превосходные камеры”.
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теги: телеком
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© Алексей Бойко,
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