Микроэлектроника: Компания "Протон-Электротекс" приглашает на технический семинар "Новые разработки силовых полупроводниковых приборов на Si и SiC"

06.09.2018, MForum.ru

Компания "Протон-Электротекс" приглашает к участию в техническом семинаре "Новые разработки силовых полупроводниковых приборов на Si и SiC". Встреча состоится 26 сентября 2018 года в конференц-зале гостиничного комплекса «ТрансОтель» по адресу г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15Е.

Программа семинара:

10:00 Начало семинара

Технический директор АО «Протон-Электротекс» Александр Валерьевич Ставцев:

- Общая презентация компании.

- Базовые подходы АО «Протон-Электротекс» к развитию направления силовых полупроводниковых приборов

11.20-11.35 Кофебрейк

Ведущий инженер-исследователь ОРП IGBT Денис Олегович Малый:

- Низкоиндуктивный 1200В 500А Full-SiC модуль для электротранспорта.

- IGBT модули прижимной конструкции для мощной энергетики.

12.55-13.10 Кофебрейк

Инженер по новой технике ОТПК Тимофей Васильевич Фёдоров:

- Линейка драйверов для IGBT и SiC MOSFET модулей средней мощности.

- Линейка DC-AC инверторов напряжения для электротранспорта

14.30-15.30 Подведение итогов мероприятия в формате «Вопрос-ответ»

15.30-17.00 Неформальная заключительная часть. Общение с посетителями.

Если Вас заинтересовало это предложение, просим подтвердить свое участие по телефону +7 (4862) 44-04-56 или адресу marketing@proton-electrotex.com. Количество мест ограничено!

Подробнее о компании Протон-Электротекс - в списке участников российского рынка микроэлектроники

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теги: микроэлектроника

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