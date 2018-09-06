Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max

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Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max

06.09.2018, MForum.ru

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Портфолио принадлежащего компании Huawei суббренда Honor пополнилось смартфонами Honor 8X и 8X Max. Новинки получили актуальный дизайн с вырезом в дисплее, хороший набор спецификаций и привлекательные цены.

Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max

В активе Honor 8X присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек (19,5:9), чипсет HiSilicon Kirin 710, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможность расширения картами microSD (совмещено со вторым SIM-слотом) и аккумулятор емкостью 3750 мАч. Сдвоенная тыловая камера представлена связкой из 20 Мп (f/1.8) основного и 2 Мп вспомогательного сенсоров. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.0). ОС – Android Oreo с оболочкой EMUI 8.2.0. Стоимость Honor 8X с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 1399 юаней, 6+64 Гб – 1599 юаней, а топовая версия 6+128 Гб оценена в 1899 юаней.

Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max

Honor 8X Max оснащен дисплеем диагональю 7,12 дюйма при разрешении 2244х1080 точек (18,7:9), а основой его аппаратной платформы является Qualcomm Snapdragon 636. Объемы ОЗУ – 4 или 6 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб. Фоточасть Honor 8X Max немного скромнее, чему Honor 8Х. Основная камена сочетает 16 Мп сенсор f/1,8 со вспомогательным 2 Мп модулем. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора Honor 8X Max составляет 5000 мАч. Цена Honor 8X Max начинается от отметки 1499 юаней за версию 4+64 Гб, вариант 4+128 Гб оценен в 1799 юаней. Стоимость аппарата в конфигурации 6+64 Гб пока не сообщается. Прием предварительных заказов уже начался, на прилавках новинки появятся 11 сентября.

Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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