Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами

MForum.ru
10.09.2018,
Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola на рынке смартфонов, анонсировала на индийском рынке смартфон Moto G6 Plus. Новинка получила 5,9-дюймовый дисплей MAX Vision разрешением 2160 x 1080 точек (18:9) и защитным стеклом Gorilla Glass 3, призванным защитить его от мелких царапин.
Внутри Moto G6 Plus нашлось место чипсету Qualcomm Snapdragon 630, 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Основной сенсор тыловой камеры – 12 Мп при апертуре объектива f/1,7, в качестве вспомогательного выступает сенсор разрешением 5 Мп поддерживающий технологию Dual Autofocus Pixel. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп, она снабжена светодиодной вспышкой и поддерживает режим группового сэлфи и разные функции улучшения изображений.
Дактилоскопический сенсор размещен на передней панели новики, кроме того поддерживается разблокировка путем распознавания лиц. Также упомянем о нано-покрытии призванном защитить от брызг, поддержке двух SIM-карт, порте USB Type-C для зарядки и передачи данных и 3,5-мм разъеме для наушников. Емкость аккумулятора – 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower. ОС – Android 8.1 Oreo с набором фирменных приложений, причем уже в ближайшие пару месяцев ожидается обновление до Android Pie. Цена Moto G6 Plus составит 22499 индийских рупий ($310) за вариант 4+64 Гб.
© Антон Печеровый,
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