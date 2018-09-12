Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9

12.09.2018, MForum.ru

Китайский бренд Oppo представил смартфон Oppo A7x. Новинку можно рассматривать как вариант смартфона Oppo F9 с большим объемом памяти. Однако разница заключается не только в этом.

Что интересно, если Oppo F9 выпускался в версиях с 4 и 6 Гб ОЗУ, то Oppo A7x будет предложено только 4 Гб. В тоже время, этот аппарат можно будет приобрести как с 64, так и со 128 Гб встроенной памяти. Фронтальная сэлфи-камера в Oppo A7x немного проще, чем у оригинала – она получила сенсор разрешением 16 Мп (в Oppo F9 – 25 Мп) с апертурой f/2.0. Тыловая камера аналогична – 16+2 Мп.

Из прочего отметим 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080 x 2340 точек и вырезом в верхней части, чипсет MediaTek Helio P60, а также аккумулятор емкостью 4230 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo. Доступные цвета - пурпурный Starry Purple и синий Twilight Blue. Продажи Oppo A7x начнутся 14 сентября, цена составит 1999 юаней ($290).