Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9

MForum.ru
12.09.2018,
Китайский бренд Oppo представил смартфон Oppo A7x. Новинку можно рассматривать как вариант смартфона Oppo F9 с большим объемом памяти. Однако разница заключается не только в этом.
Что интересно, если Oppo F9 выпускался в версиях с 4 и 6 Гб ОЗУ, то Oppo A7x будет предложено только 4 Гб. В тоже время, этот аппарат можно будет приобрести как с 64, так и со 128 Гб встроенной памяти. Фронтальная сэлфи-камера в Oppo A7x немного проще, чем у оригинала – она получила сенсор разрешением 16 Мп (в Oppo F9 – 25 Мп) с апертурой f/2.0. Тыловая камера аналогична – 16+2 Мп.
Из прочего отметим 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080 x 2340 точек и вырезом в верхней части, чипсет MediaTek Helio P60, а также аккумулятор емкостью 4230 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo. Доступные цвета - пурпурный Starry Purple и синий Twilight Blue. Продажи Oppo A7x начнутся 14 сентября, цена составит 1999 юаней ($290).
© Антон Печеровый,
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