Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ

MForum.ru
13.09.2018,
Одновременно с новыми iPhone, компания Apple анонсировала обновленные умные часы Apple Watch Series 4. Относительно устройств предыдущих поколений экран Apple Watch Series 4 вырос на 30%, а самое устройство получило специальные электроды позволяющими считывать кардиограмму.
Кроме того, за счет поддержки LTE-сетей Apple Watch Series 4 могут обеспечивать постоянное подключение к сети. Однако подобный функционал будет доступен лишь на отдельных рынках, в частности в США. В нашей стране новинка будет предлагаться в версии «только GPS», а также в варианте от Nike. Из новшеств отметим обновлённое колесико Digital Crown, заднюю панель из керамики и сапфирового стекла, что призвано обеспечить лучшую поддержку сотовых сетей, а также двухядерный процессор S4, обеспечивающий двукратный прирост производительности.
Любителям спорта могут быть интересна функция «Соревнования в активности», позволяющая устраивать челенджи с другими владельцами Apple Watch, автоматическое расписание тренировок и поддержка новых видов активности. Цена Apple Watch Series 4 в России составит 31 990 рублей за 40 мм вариант и 33990 за 44 мм версию. Начало продаж – 28 сентября, специальная версия Nike+ - c 4 октября.
© Антон Печеровый,
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