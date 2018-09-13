Микроэлектроника: АО НИИЭТ разработал GaN транзистор ПП9139Б1

MForum.ru
13.09.2018,
ПП9138Б1 это СВЧ транзисторы, предназначенные для радиопередающей аппаратуры - автоматизированных систем радиосвязи, навигации, управления воздушным движением, ШПД, РЛС, беспилотников и бортовых комплексов связи.
Выполненные по технологии HEMT, транзисторы обладают выходной мощностью 100 Вт в непрерывном режиме при напряжении питания 28В и могут работать на частотах до 3 ГГц.
Транзисторы ПП9139Б1 допустимо применять в условиях повышенной радиации.
При наличии спроса, в НИИЭТ готовы перейти от мелкосерийного выпуска новинки к ее серийному производству. Приборы уже доступны для тестирования. Источник: niiet.ru.
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теги: микроэлектроника НИИЭТ HEMT GaN дискретная электроника транзисторы
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© Алексей Бойко,
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