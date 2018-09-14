Анонсы: vivo Y97 представлен официально

MForum.ru
14.09.2018,
Компания Vivo официально представила смартфон Y97, построенный на базе чипсета MediaTek Helio P60 и получившего 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2280 x 1080 точек. За счет каплевидного выреза в верхней части экрана экран новинки занимает 90,3% площади передней панели.
Объем ОЗУ vivo Y97 составляет 4 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом 256 Гб. На задней панели разместилась сдвоенная камера, где основной 16 Мп датчик дополнен вспомогательным сенсором разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп, при этом она поддерживает распознание лиц по 1024 точкам. Емкость аккумулятора – 3315 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой ОС FunTouch. Внешне vivo Y97 похож на V11 Pro, который несколько дней назад был представлен в Индии. Новинка будет доступна в черном, синем и розовом цветах, а за счет градиентного стекла, она выглядит весьма интересно. Цена vivo Y97 – 1998 юаней.
© Антон Печеровый,
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