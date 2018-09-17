Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения

17.09.2018, MForum.ru

Для компании Samsung выход Galaxy S10 станет знаковым событием, ведь эта новинка является юбилейной в серии. Глава компании Samsung пообещал, что относительно предшественников новинка получит очень значительные изменения в дизайне.

Слухи об аппарате пока противоречивые. Одни источники говорят об ассиметричном дизайне с увеличенной полосой в верхней части устройства. Другие демонстрируют фотографии с «исчезающей фронтальной камерой», размещённой за защитным стеклом дисплея. Причем, визуально оформление камеры не должно смотреться как ставший привычным вырез в дисплее. Также ожидается использование интегрированного в экран дактилоскопического сенсора. Выпускаться Samsung Galaxy S10 будет в трех версиях – S10, S10+, S10 Lite. При этом старшая версия может получить 5 камер, а все варианты новинки – новые цвета, призванные составить конкуренцию градиентному оформлению от Huawei.