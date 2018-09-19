Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию

19.09.2018, MForum.ru

Если верить слухам, то компания Samsung планирует отказаться от J-серии. Однако эти слухи пока не подтверждаются, а сама J-серия пополнилась смартфонами Galaxy J4+ и Galaxy J6+. Во многом эти аппараты похожи – их габариты составляют 161,4 х 76,9 х 7,9 мм при весе 178 грамм.

Диагональ экрана Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ составляет 6 дюймов при разрешении 1480х720 точек, а их «сердцем» стал процессор с 4-мя ядрами 1,4 ГГц. В части объема памяти Samsung Galaxy J4+ будет доступен с 2/3 Гб ОЗУ и 16/32 Гб встроенной памяти. Тыловая камера Galaxy J4+ одиночная, разрешением 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп.

Samsung Galaxy J6+ может похвастаться 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти, а тыловая камера аппарата сдвоенная (13+5 Мп). Разрешение фронтальной камеры этого смартфона составляет 8 Мп. Кроме того, Samsung Galaxy J6+ получит дактилоскопический сенсор, тогда как Galaxy J4+ будет оснащаться дактилоскопическим сенсором лишь на ряде рынков. ОС – Android 8.1, цены Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пока не объявлены.