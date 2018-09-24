Пресс-релизы: «Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие для развития инновационных технологий

24.09.2018, MForum.ru

ПАО «Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие ООО «РТК – Сетевые технологии», основной сферой деятельности которого является создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий мирового технологического лидера компании Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками.

Создание СП стало логическим продолжением подписанного в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме Меморандума о сотрудничестве между «Ростелекомом» и компанией Nokia.

Портфель продуктов и услуг совместного предприятия позволяет предлагать заказчикам комплексные решения для магистральной сетевой инфраструктуры операторов связи, управления сетями ЦОДов, виртуализации корпоративных сетей, интернета вещей и мобильных сетей связи нового поколения.

На базе совместного предприятия будет сформирована инновационная площадка для проработки перспективных зарубежных и отечественных решений для телекоммуникационной отрасли и корпоративных клиентов. Среди перспективных технологий совместного предприятия - частные беспроводные сети (P-LTE, P-IoT), сертифицированные SDN и SD-WAN сети, инфраструктура для построения сетей IoT и 5G и т.д.

Совместное предприятие в будущем также может стать инкубатором для роста отечественных start-up проектов, что позволит совместному предприятию стать ведущим поставщиком передовых отечественных сетевых технологий и облачных решений для инфраструктуры ГК «Ростелеком», а также операторов связи и крупных государственных и корпоративных заказчиков.

Участники СП договорились, что Nokia предоставит экспертизу и свой продуктовый портфель, а также окажет содействие в привлечении финансирования перспективных направления деятельности. «Ростелеком» в рамках совместной работы вкладывает экспертизу связанных с ним российских технологических компаний, а также обеспечивает приоритетное участие СП в вопросах развития технологического ландшафта своей сети.

Важно, что в зависимости от принятой в «РТК-Сетевые Технологии» инвестиционной программы развития собственных продуктов, Nokia рассматривает возможность предоставить целевое финансирование на реализацию такой программы. Предполагаемое финансирование Nokia может составить до 10 млрд. руб. суммарно на горизонте 2019-2022 годов и может быть направлено на финансирование разработки собственных продуктов совместного предприятия, поглощение и участие в капитале российских технологических компаний и другие цели.

По условиям сделки «Ростелекому» принадлежит 51 % долей в уставном капитале СП, а Nokia – 49%. Существенная часть прибыли будет направляться на развитие СП.

«Мы рады дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с нашим стратегическим партнером Nokia, -- говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Созданное СП станет центром компетенций для реализации совместных проектов, использующих синергию экспертизы и продуктового портфеля мирового технологического лидера Nokia и опыта «Ростелекома» в комплексной реализации проектов федерального уровня, которые будут дополнены решениями, разработанными в рамках СП».

«Новое СП обеспечит серьезный неорганический рост технологического ландшафта «Ростелекома» и выступит важным драйвером для новых комплексных продуктов для направления Enterprise в нашей Компании», добавил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа отметил: «Создание совместного предприятия с «Ростелеком» является результатом партнерства наших компаний в области перспективных направлений развития сетей связи, включая в первую очередь 5G. Обе компании объединяют усилия для того, чтобы обеспечить своим заказчикам в России инновационные и лучшие в своем классе продукты, опираясь на сильные стороны каждого из партнеров. Nokia обладает наиболее полным в отрасли портфелем инновационных решений, которые полностью отвечают задачам, стоящим перед операторами связи и межотраслевой экосистемой в целом на пути построения цифрового общества и цифровой экономики».

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теги: Ростелеком Nokia совместные предприятия сетевые технологии сделано в России

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