Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября

26.09.2018, MForum.ru

Компания Huawei опубликовала тизер смартфона Honor 8C. Новинка станет обновлением модели 7C, которая была представлена в марте текущего года. Судя по тизеру одной из «фишек» устройства станет поддержка быстрой зарядки. Кроме того, с большой долей вероятности, аппарат будет доступен по цене.

В TENAA новинка замечена под модельным номером BKK-TL00. Ожидаемый набор спецификаций Honor 8C включает в себя 6,26-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек (19:9), 8-ядерный 1,8 ГГц процессор, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб), 8 Мп тыловую и сдвоенную 13+2 Мп тыловую камеры, а также аккумулятор емкостью 3800 мАч. Габаритные размеры новинки 158,72 × 75,94 × 7,98 мм, при весе 167,2 г. ОС – Android 8.1 Oreo. Выпускаться Honor 8C будет в 4 цветах: синем, черном, фиолетовом и золотистом.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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